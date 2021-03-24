Мэрия Уфы взыскивает с застройщика 152,85 млн рублей

Администрация Уфы через арбитражный суд Башкирии обратилась с иском к уфимскому ООО «Селена», связанному с группой компаний «Первый трест», о взыскании 152,85 млн руб., в том числе в размере 109,1 млн руб. долга и 43,75 млн руб. неустойки. Суд оставил иск без движения до 19 апреля, следует из материалов дела, так как мэрия не обосновала сумму заявленных требований и представить доказательства реализации спорных квартир третьим лицам.

ООО «Селена», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июне 2000 года. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2019 году выручка ООО составила 74,24 млн руб., чистая прибыль — 60 тыс. руб. Гузель Шаяхметовой принадлежит 45%, Айбулату Исламову — 35%, Артуру Файзуллину и Ильшату Хафизову — по 10% доли в уставном капитале компании.

Майя Иванова