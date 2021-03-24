Православный приход из Уфы намерен признать право собственности на здание храма через суд

Православный приход Кирилло-Мефодиевского храма в арбитражном суде Башкирии пытается признать право собственности на здание храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, расположенного на Комсомольской улице в Уфе. Общая площадь здания составляет 145,7 кв. м.

Иск подан к администрации Уфы. Подробности его содержания в материалах суда не раскрываются.

Как следует из картотеки арбитражных дел, приход направил исковое заявление в начале февраля, но в связи с тем, что оно было подано с нарушением требований Арбитражного процессуального кодекса, 16 февраля суд оставил его без движения. 9 марта приход направил недостающие документы, однако не подтвердил уплату госпошлины, из-за чего суд продлил срок оставления иска без движения до 8 апреля.

Анна Соколова