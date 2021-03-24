Заказчики Челябинской области сэкономили 1,8 млрд рублей на закупках с начала года

С начала года государственные, федеральные и муниципальные заказчики Челябинской области заключили более 20,6 тыс. контрактов на общую сумму 21,7 млрд руб. Экономия по результатам торгов составила 1,8 млрд руб. или 11,4% от начальной (максимальной) цены, сообщает пресс-служба главного контрольного управления региона.

Всего в 2021 году заказчики разметили в единой информационной системе в сфере закупок почти 11,3 тыс. извещений на общую сумму 30,3 млрд руб. Из них самое крупное – на выполнение капитального ремонта участка автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на сумму 3,1 млрд руб. Самый крупный контракт на сумму 777,3 млн руб. заключила администрация Сосновского района на строительство школы на 1100 учеников в поселке Кременкуль.

Также заказчики Челябинской области заключили более 8,6 тыс. контрактов на сумму 12 млрд руб. с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями.