Южная Осетия осталась без электричества из-за аварии на линии электропередачи Северный портал—Дзау. Об этом в Telegram-канале сообщает «Sputnik Южная Осетия» со ссылкой на ГУП «Энергоресурс».

«Авария произошла на участке Северный портал—Дзау. Специалисты уже выехали, но пока точное место аварии найти не удалось»,— говорится в сообщении. Когда будет восстановлено энергосбережение, пока не сообщается.

Южная Осетия получает российскую электроэнергию из Северной Осетии. Альтернативных источников электричества у страны нет.