Бывший волгоградский инспектор ФНС проведет семь лет в колонии за взятку

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Красноармейского районного суда в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок МИ ФНС России № 11 по региону Маргариты Тубол. Она признана виновной в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как уточнили в ведомстве, в январе 2019 года в ходе проверки сельхозпредприятия Маргарита Тубол при посредничестве юриста Елены Чернявской предложила директору фирмы за 200 тыс. руб. снизить сумму запланированных по результатам проверки налоговых доначислений, образовавшихся в результате неправомерного применения налоговых вычетов. Для этого стороны якобы договорились создать видимость гражданско-правовых отношений, составив договор об оказании юридических услуг. Получив часть взятки, женщина, предположительно, подготовила проект акта налоговой проверки, согласно которому фирме доначислили недоимку по налогам в сумме более 5,6 млн руб., вместо полагающихся 26 млн руб.

Красноармейский районный суд города приговорил бывшего инспектора к семи годам исправительной колонии общего режима, со штрафом в 2 млн руб. Елена Чернявская признана виновной в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно, со штрафом в 1 млн руб.

Мария Шахрай