СМИ: объявлен в розыск депутат заксобрания Алтайского края

Депутат Алтайского заксобрания Николай Бушков, возглавляющий крупную лесоперерабатывающую компанию «Алтай-форест», предположительно, объявлен в розыск. Об этом сообщает информагентство «Банкфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах, отмечая, что в отношении парламентария возбуждено уголовное дело и он якобы скрылся от следствия.

Депутат Бушков является спецсубъектом, и дело против него может завести только руководитель регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) или исполняющий его обязанности. В краевом управлении СКР сообщили, что не комментируют информацию. В компании «Алтай-форест» “Ъ-Сибирь” заявили, что не слышали о претензиях силовиков в адрес своего шефа.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в декабре 2020 года в ходе совместной операции ФСБ и МВД был задержан замдиректора компании «Алтай-форест», курирующий вопросы лесопользования. Топ-менеджеру вменили в вину незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК), за что ему грозит до семи лет лишения свободы.

По ходатайству силовиков суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.



По данным следствия, в период с октября 2018-го по ноябрь 2019 годов замдиректора «Алтай-форест» организовал и контролировал незаконные рубки леса на территории Тальменского района Алтайского края. В общей сложности там было вырублено более 500 куб. м древесины. Минприроды Алтайского края причинен ущерб в размере 6,4 млн руб.

Ранее следственными органами было возбуждено аналогичное дело в отношении начальника Ларичихинского производственного участка ООО «Алтай-форест».

Илья Николаев