В Ростовской области выдача автокредитов в феврале выросла на 7,6%

В феврале 2021 года в Ростовской области было выдано более 1,9 тыс. автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом. Этот показатель на 7,6% выше, чем в феврале прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ).

По данным НБКИ и аналитического агентства «Автостат», в Ставропольском крае в феврале было выдано более 1,2 тыс. кредитов на покупку автомобиля (+6,5% по сравнению с февралем 2020 года), а в Краснодарском крае — более 2,9 тыс. (+11,3%). «Достаточно высоким остается и уровень одобрения заявок граждан на автокредиты. Основными причинами, объясняющими данные тенденции, стали госпрограммы льготного автокредитования, которые заработали с начала текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили. Стоит отметить, что росту выдачи также способствовал сохраняющийся интерес к покупке автомобиля в кредит со стороны граждан с высокими значениями Персонального кредитного рейтинга (ПКР)»,— говорится в сообщении. В целом по России выдача автокредитов в феврале 2021 года увеличилась на 5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года (72,6 тыс.).

Наталья Шинкарева