Глава Адыгеи поставил задачи по развитию жилищного строительства в регионе

Вчера в Доме правительства РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл встречу с руководителями строительных организаций. В ней приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств, а также руководители предприятий строительного сектора.



На совещании были обсуждены перспективы жилищного строительства, вопросы выполнения в регионе задач, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным по развитию строительной отрасли.

Как доложил заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Лев Каракян, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» к 2030 году Адыгея должна ввести в эксплуатацию до 2,6 млн. кв. метров жилья. В прошлом году в регионе построили 258 тыс. кв. метров, что составляет 140% в сравнении с 2018 годом, когда начал действовать нацпроект. Кроме того, показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия» достиг 24 тыс. семей, что составило 154% от доведенного значения. Больше всего домов построено в Тахтамукайском районе, Майкопе и Майкопском районе.

Всего в республике работают 34 застройщика, которым выданы разрешения на возведение 150 многоквартирных домов до 2025 года. В текущем году планируется построить 300 тыс. кв. метров жилья. За январь - февраль уже введено в эксплуатацию 36,4 тыс. кв. метров, что составляет более 110 % к аналогичному периоду прошлого года.

С целью дальнейшего развития рынка жилищного строительства в республике используют механизмы кредитования, а также различные инструменты субсидирования застройщиков. По информации министра экономического развития и торговли РА Заура Шеуджена, число ипотечных кредитов за год выросло на 38%. Средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в республике в 2020 году, снизилась на 2,73 % - до 7,29% и является одной из самых низких в РФ. Общий портфель ипотечных кредитов Республики Адыгея на начало текущего года составляет 15,2 млрд. рублей. Рост за 2020 год составил 2,86 млрд. рублей (123%).

Глава Адыгеи отметил важность активного информирования предпринимателей о новых видах поддержки в строительной отрасли. Также Мурат Кумпилов поручил направить застройщикам информацию о всех нововведениях и изменениях в градостроительном законодательстве.

«Органы власти готовы помогать всем, кто стремится работать в республике открыто и эффективно. Здесь важно использовать новые инструменты поддержки, которые предоставляет федеральный центр. Специалисты минэкономразвития и торговли региона проведут необходимые консультации. Но и со стороны застройщиков мы ждем более активного взаимодействия», - отметил Глава РА.

В ходе совещания Мурат Кумпилов проинформировал участников встречи о большой работе, которую провела республика по решению вопросов с обманутыми дольщиками, и подчеркнул важность недопущения подобных ситуаций.

Глава Адыгеи поручил усилить контроль за строительством жилищных объектов. Подробно о проводимой работе доложила заместитель начальника Управления государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда РА Илона Кравцова. По её словам, основные нарушения застройщиков связаны с недочетами при оформлении проектной документации, проведением работ, не соответствующим проекту.

Отдельно поднимались вопросы выделения в муниципалитетах земельных участков под комплексную застройку. По данной теме были заслушаны доклады руководителей муниципальных образований республики. При этом застройщикам рекомендовано продумывать архитектурный вид объектов на стадии проектирования, чтобы он вписывался в общий облик муниципального образования.

Глава Адыгеи поручил грамотно подходить к планированию территорий, отведенных под жилищное строительство, своевременно подготовить документацию для участия в федеральной программе «Стимул».

«При возведении жилищных комплексов заранее продумывайте развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Это касается строительства детских садов, школ, поликлиник, парковочных мест, обустройства спортивных и дворовых площадок, озеленения, освещения. Вся застройка должна быть качественной и комфортной для проживания граждан», - отметил Мурат Кумпилов.

Глава РА также подчеркнул, что плановое строительство и межведомственное взаимодействие позволяют эффективно решать вопросы перспективного развития энергетической и газоснабжающей сети региона.

«Строительная отрасль должна быть генератором экономики. Стройка влияет на развитие ряда сопутствующих отраслей, а также на снижение безработицы, привлечение населения в регион. Для этого важны активные действия как со стороны органов власти, проектных и контролирующих организаций, так и застройщиков. Мы должны работать единой командой, предотвращать проблемные вопросы. Только слаженная работа всех участников градостроительной деятельности позволит выполнить задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в области жилищного строительства», - отметил Мурат Кумпилов.