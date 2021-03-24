В Ярославской области за год закрылись почти две тысячи предприятий

За 2020 год в Ярославской области количество малых и средних предприятий сократилось на 3,7 %, а индивидуальных предпринимателей стало меньше на 3,4%, сообщил 23 марта на заседании комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров.

Бизнес-омбудсмен Ярославской области уточнил, что по состоянию на 10 января 2021, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в регионе зарегистрировано 48 673 предприятий. Год назад их было 50 451. Господин Бакиров уточнил, что за 2020 год количество малых, микро и средних предприятий сократилось на 905 единиц, а число индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 873 единицы.

«Это небольшое падение, и сейчас, по прошествии времени, мы можем констатировать, что массового закрытия бизнеса нам удалось избежать», — отметил Альфир Бакиров.

Бизнес-омбудсмен также добавил, что в прошлом году по сравнению с 2019 годом количество обращений в аппарат уполномоченного увеличилось на 53% и составило более 1.1 тыс. заявлений. Основной объем обращений - 41%, связаны с последствиями пандемии и с трудностями в получении мер государственной поддержки.

Дарья Сабаева