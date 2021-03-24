Аэропорт Геленджика переходит на весенне-летнее расписание с 28 марта

С 28 марта в аэропорте Геленджика начинает действовать расписание полетов весенне-летней навигации, которая продлится до конца октября, сообщает пресс-служба аэропорте. В летний период полеты будут выполнять 13 авиакомпаний по 13 внутрироссийским направлениям.

В этот период впервые будут организованы прямые рейсы в Новосибирск авиакомпании S7 Airlines, самолеты которой по данному направлению будут летать с 27 апреля по вторникам, четвергам и субботам, с 1 июня – по пять раз в неделю. С 1 мая до конца октября Red Wings начнет перевозить пассажиров по маршруту Челябинск – Геленджик – Челябинск каждую субботу.

Также впервые стартуют прямые рейсы в Брянск и Калугу, после многолетнего перерыва возобновятся полеты «РусЛайн» в Воронеж. С 6 июня стартуют сезонные прямые рейсы в Красноярск по пятницам и воскресеньям. Первые самолеты из Санкт-Петербурга прилетят в Геленджик 1 мая. Количество перелетов в аэропорты Москвы вырастет на 28% по сравнению с прошлым годом. В летние месяцы общее количество перелетов по всем направлениям составит 50 рейсов в день.

В связи с возросшим количеством рейсов с 31 мая аэропорт Геленджика расширит график работы и будет обслуживать пассажиров с 8:00 до 23:00.

Ольга Логинова