Краевой минсельхоз потратит 999 тыс. рублей на пропаганду местного агропрома

Краевой минсельхоз объявил электронный аукцион на создание и размещение телевизионных сюжетов, способствующих формированию и укреплению положительного имиджа регионального агропрома.

Как указано в техническом задании, всего необходимо создать и разместить в эфире 14 сюжетов по темам заказчика. Хронометраж каждого видеоматериала — 120–150 секунд. Срок оказания услуг — с момента заключения контракта по 20 декабря 2021 года.

Максимальная цена контракта определена в 999,6 тыс. руб. Аукцион состоится 8 апреля.