Главный тренер «Рубина» привился от коронавируса

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий привился от COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Главный тренер „Рубина“ Леонид Слуцкий сделал прививку от коронавирусной инфекции „Спутник V“. Главный тренер «Рубина» принял решение вакцинироваться, чтобы защитить себя от возможных рисков заражения и снизить риски для окружающих», — отмечается в сообщении.

Казанский «Рубин» в данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Он набрал 37 очков в 23 играх. Следующую игру казанцы проведут 3 апреля против «Сочи». Матч пройдет на Центральном стадионе в Казани.

"Ъ-Казань"