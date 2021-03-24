Задержан ученик лицея в Сочи, готовивший взрыв в учебном заведении

Федеральная служба безопасности России предотвратила нападение на учеников одного из лицеев города Сочи, сообщили “Ъ-Юг” в Центре общественных связей ФСБ. Один из учеников лицея в своем аккаунте «ВКонтакте» сообщил о планах изготовить бомбу и устроить взрыв в учебном заведении.

По информации ФСБ, молодой человек задержан. При обыске у него дома сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывчатку, которую он изготовил самостоятельно, изучив специальную литературу. Также подросток хранил дома компоненты взрывных устройств. Сотрудники ФСБ изъяли у молодого человека его личный дневник, а также тексты о вооруженных нападениях на школы.

Анна Перова, Краснодар