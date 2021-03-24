Директора челябинского аэропорта оставили под домашним арестом

Челябинский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу о несогласии с мерой пресечения руководителя АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова, находящегося под домашним арестом по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По решению суда господин Осипов заключен под домашний арест до 1 мая. По версии следствия, обвиняемый в 2019-2020 гг. с целью получения страховой выплаты по договору КАСКО за поврежденный им служебный автомобиль, дал указание подчиненному оформить фиктивное ДТП, чем нанес страховой компании ущерб в 170 тыс. руб. Против директора аэропорта было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая»), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.