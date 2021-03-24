SuperJob: нижегородцы чаще других россиян испытывают ненависть к руководству

Около 4% опрошенных россиян испытывают ненависть к своему непосредственному руководителю, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Жители Нижнего Новгорода и Екатеринбурга чаще ненавидят начальство — такие чувства испытывают по 8% опрошенных работников.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет и имеющих постоянную работу. Опрашивали жителей 402 населенных пунктов всех округов России.

Уважение к начальнику испытывают 54% опрошенных россиян. В Нижнем Новгороде этот показатель один из самых низких — 42%. Реже своих руководителей уважают только жители Волгограда (37%). Также жители Нижнего Новгороде и Волгограда чаще других россиян признавались в отсутствии каких-либо эмоций по отношению к руководству — такой ответ дали 29% и 34% опрошенных, соответственно. В среднем к руководителю равнодушен каждый четвертый россиянин (25%).

Анастасия Еремина