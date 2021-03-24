Срок сдачи ледокола «Сибирь» перенесен на декабрь

Как стало известно «Ъ», первый серийный атомный ледокол «Сибирь», который строится в Петербурге на Балтийском заводе, будет сдан в конце года. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) перенос срока сдачи ледокола с августа на декабрь связывают с медленной корректировкой проектной документации, задержкой с поставкой оборудования и низким темпом работ.

В настоящее время техническая готовность судна составляет 86,59%.

Контракт с Балтийским заводом на строительство ледоколов «Сибирь» и «Урал» за 84,4 млрд руб. был заключен в 2014 году. Головной атомоход «Арктика» был сдан в 2020 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «“Сибирь” не сразу строилась».