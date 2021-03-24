Работы по укладке первого участка Ейского группового водопровода выполнены на 70%

Первый этап реконструкции Ейского магистрального водопровода, подразумевающий прокладку 10,8 км труб, выполнен на 70%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Полностью готовы 7,5 км новой ветки водовода.

Второй и третий этапы ремонта начнутся в 2021 году, будет построено 19,3 км водовода, проект уже готов и прошел государственную экспертизу. Полностью новая ветка Ейского водовода, длиной около 30 км, будет проложена до конца 2024 года. Также планируется построить дополнительный резервуар с пресной водой. Мероприятия позволят улучшить водоснабжение жителей Ейского, Ленинградского, Щербиновского, Староминского и Кущевского районов Кубани. Объект строится в рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Сообщается, что это первый капитальный ремонт на Ейском групповом водопроводе за 40 лет эксплуатации, объект сильно изношен и не справляется с текущей нагрузкой. Также на территории края продолжается реконструкция Таманского группового водопровода и Троицкого группового водопровода, питающего Новороссийск, Геленджик и Крымский район.

Ольга Логинова