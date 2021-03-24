Главный архитектор Липецкой области Наида Исматулаева покинула пост

Руководитель управления строительства и архитектуры Липецкой области Наида Исматулаева покинула пост, подтвердили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе региональной администрации. Там отметили, что госпожа Исматулаева продолжит работу в качестве советника губернатора. Новый руководитель пока не назначен.

Наида Исматулаева возглавила управление в марте 2019 года. На этом посту она сменила Андрея Шорстова, бывшего главным архитектором с февраля по октябрь 2018-го.

Наида Исматулаева родилась в 1988 году в Ростовской области. В 2010-м окончила Ростовский государственный строительный университет по направлениям подготовки «Прикладная геодезия» и «Магистр техники и технологии геодезии». До переезда в Липецк она занимала пост главного архитектора Азова Ростовской области.

Александр Прытков