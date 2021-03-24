В ДТП в Башкирии пострадали пятеро детей

В Зилаирском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пятеро детей получили травмы, сообщили в республиканском ГИБДД. При выезде на дорогу Юлдыбаево-Акъяр-Сара 46-летний местный житель, управляя ВАЗ-2110, не уступив проезд грузовику ГАЗ, столкнулся с ним. От удара грузовик задел встречный Hyundai Accent.

В салоне ВАЗ находились пятеро учеников 5-8 классов, которые ехали в школу из села Япарсаз в Матраево. По данным республиканского МЧС, трое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, они доставлены в центральную районную больницу Зилаирского района.

Влада Шипилова