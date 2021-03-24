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В Пензенской области организатор азартных игр предстанет перед судом

В Кузнецке Пензенской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего мужчины в незаконных организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171. 2 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, летом 2020 года обвиняемый арендовал помещение, где разместил девять игровых автоматов. Предположительно, злоумышленник осуществлял прием клиентов, учет их ставок, осуществлял контроль за деньгами, проигранными клиентами, расходами заведения. Полученную прибыль мужчина якобы присваивал себе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции пресекли его деятельность и изъяли игровое оборудование.

Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

Мария Шахрай


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