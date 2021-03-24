В Ярославской области за два месяца из-за плохих дорог в ДТП погибли семь человек

За два месяца в 2021 году в Ярославской области из-за плохого состояния улично-дорожной сети произошло 136 ДТП, сообщил депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардилиев, со ссылкой на информацию, полученную в региональном УМВД России. Депутат опубликовав на своей странице в социальной сети facebook официальный ответ управления внутренних дел на соответствующий депутатский запрос.

Согласно опубликованному документу, в результате произошедших ДТП погибли семь человек, еще 169 получили ранения. В ответе УМВД говорится, что количество ДТП, произошедших по причине недостатков в содержании улично-дорожной сети, составляет более 57% от всего количества произошедших дорожно-транспортных происшествий за указанный период.

«Наиболее сложной в текущем году является ситуация с содержанием улично-дорожной сети в областном центре, где за два месяца 2021 года зарегистрировано 1814 ДТП, из них 111 с пострадавшими, в результате которых два человека погибли и 131 получил ранения»,— уточняется в ответе УМВД.

В документе отмечено, что из общего числа ДТП, зарегистрированных в Ярославле за два месяца 2021 года, 458 ДТП произошли из-за недостатков в содержании улично-дорожной сети, в частности, из-за недостатков в зимнем содержании дорог. В этих ДТП, один человек погиб и 94 получили ранения. По фактам выявленных нарушений в зимнем содержании улично-дорожной сети в Ярославле в отношении департамента городского хозяйства мэрии было возбуждено 138 дел об административных правонарушениях.

Дарья Сабаева