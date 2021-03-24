Сборная России по футболу 24 марта начнет свой путь в отборочном турнире чемпионата мира 2022. Первым соперником команды Станислава Черчесова будет Мальта. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.



Фразу про то, что все научились играть в футбол, мы слышим частенько, это действительно так. Но всерьез говорить о том, что сборная России может потерять очки на Мальте, наверно, нужно только для того, чтобы была хоть какая-то интрига.

Если наша сборная споткнется 24 марта, это будет настоящей сенсацией. Букмекеры принимают ставки на победу хозяев с коэффициентом 30, на ничью — с коэффициентом 10. Поэтому для того, чтобы продолжить отборочный цикл с хорошим настроением, Мальту надо громить, уверен комментатор Александр Аксенов: «Игроки Мальты на 99% — это те футболисты, которые выступают в основном во внутреннем чемпионате. Как выглядят их матчи, мы себе слабо можем представить. Мы к Мальте должны относиться именно как к сопернику, которого нужно обыграть не то чтобы легко, но уверенно, и с этим настроением пройти дальше в отборочный цикл. Нам нужна хорошая, крупная победа».

Это еще один повод посмотреть первую встречу футбольной сборной. Скорее всего, наши забьют, и не один мяч. Когда еще мы увидим в официальных матчах крупную победу команды Черчесова. К тому же четыре предыдущее встречи сборная победами нас не баловала. Дошло до того, что футбольные эксперты, такие как, например, Николай Писарев, начали даже к Мальте относиться с некоторой осторожностью: «На самом деле, дома Мальта, если посмотреть статистику команды, не проигрывает последние шесть матчей. Понятно, что соперники у нее были не уровня нашей сборной, но тем не менее. После того что в прошлом году выдала наша команда, уже нет таких больших ожиданий.

Это отбор на чемпионат мира — здесь и Словакия, и Словения будут отбирать очки, поэтому расслабляться не стоит».

Игроки и даже Станислав Черчесов уже пообещали, что шапки в соперников кидать не будут. Вообще, все, кто общался с прессой, говорили правильные слова — мол, понимаем, будем выкладываться и все в таком духе. Эту немножко протокольную риторику разбавила искренняя реплика Алексея Миранчука, который прилетел на Мальту из Италии: «Я на самом деле скучал. Мы давно не виделись, я очень рад всех видеть. Надеюсь, сбор будет интересным и самое главное — плодотворным».

Плодотворным этот сбор можно будет назвать в том случае, если Россия возьмет девять очков в трех матчах. Так что Мальта пишем — Словения, Словакия в уме. 24 марта матч Мальта — Россия начнется в 22:45. Прямую трансляцию будет вести «Первый канал».