Пославшего наркотики в колонию кондуктора из Ижевска приговорили к 15 годам заключения

Верховный суд Удмуртии приговорил 38-летнего кондуктора, пославшего посылку с наркотиками в тюрьму, к 15 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы в 8 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в мае 2020 года мужчина отправил посылку с наркотиками своему знакомому, который находился в колонии строгого режима. Затем его задержали во время раскладки запрещенных веществ в тайники на территории Ижевска. При себе и по месту его жительства также были обнаружены наркотики.

Так, суд признал кондуктора виновным в хранении и хищении наркотиков (ч.1 ст.228 УК РФ, ч.1 ст.229 УК РФ), в их незаконном сбыте и пересылке в исправительное учреждение (п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ), а также в покушении на сбыт с использованием интернета организованной группой в крупном размере (ч.3 ст.30, п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ).