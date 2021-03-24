Суд приговорил к штрафу пособника экс-главы Кропачево в растрате

Ашинский городской суд вынес приговор 57-летнему предпринимателю, обвиняемому в пособничестве экс-главе Кропачево в растрате. Назначено наказание в виде штрафа в 150 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2014-2017 годах индивидуальный предприниматель по просьбе главы администрации Кропачевско Галимьяна Гайнетдинова формально принимал участие в аукционах на выполнение различного вида работ по муниципальным контрактам, которые фактически не выполнялись. Перечисленные администрацией бюджетные средства в сумме более 440 тыс. руб. глава растратил

Экс-главу Кропачево, обвиняемого не только в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ), но и в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), Ашинский горсуд в конце декабря 2020 года приговорил к четырем годам условного лишения свободы со штрафом в 35 тыс. руб.