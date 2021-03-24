ММК расскажет о своей высокопрочной стали MAGSTRONG на форуме в Москве

Сегодня в Москве начинает работу XVI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». На стенде Магнитогорского металлургического комбината участники и гости мероприятия могут ознакомиться с линейкой металлопродукции из высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.



ММК продолжает успешно реализовывать программу освоения производства и продвижения брендированных «нишевых продуктов», в числе которых высокопрочные и износостойкие стали, а также изделия из них, выпускаемые под брендом MAGSTRONG. Линейка этой импортозамещающей продукции и спектр ее применения постоянно расширяются.

Увеличивается на ММК год от года и отгрузка данной продукции. Так в 2020 году она выросла на 58% к предыдущему году. При этом, по оценкам специалистов компании, эта продуктовая ниша сохраняет большой потенциал для роста, как за счет импортозамещения, так и благодаря возможностям по расширению сфер применения.

Высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG, производимые ПАО «ММК», не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам. Механические свойства данных сталей обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката в сравнении с традиционно применяемыми материалами, что в свою очередь ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий. К тому же эта продукция является импортозамещающей, что также позволяет снижать издержки потребителя.

Успешному продвижению постоянно расширяющейся линейки металлопродукции под маркой MAGSTRONG способствует комплексное предложение, сформированное ПАО «ММК» для своих потребителей. В частности, приоритетный партнер комбината по программе освоения и продвижения сталей MAGSTRONG ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ПАО «ММК») готово предоставить свои производственные мощности для переработки данного металлопроката, в том числе:

выполнения специального раскроя высокопрочного листового проката по любой траектории реза плазменной резкой на машинах термической резки с программным управлением для диапазона толщин от 2 до 40 мм, шириной до 4000 мм и длиной до 12000мм;

изготовления нестандартных изделий из высокопрочного проката с применением технологий гибки и штамповки, сварки и механической обработки;

проектного сопровождения изготавливаемых изделий.

Кроме того, входящий в Группу ММК Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» в рамках реализации стратегической задачи по созданию высококонкурентных продуктов нового поколения освоил производство сварочной проволоки из легированных марок стали под брендом MagWire. Она предназначена для автоматической и полуавтоматической дуговой сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности в смеси защитных газов. Таким образом, Магнитка помимо высокопрочной стали MAGSTRONG готова предложить своим клиентам необходимые для нее сварочные материалы и рекомендации по параметрам процесса сварки.

В 2021 году Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» проходит в 16-й раз. В этом масштабном мероприятии ежегодно участвуют представители всех регионов Российской Федерации – уполномоченные органы по закупкам, заказчики и поставщики. Они встречаются на площадках Форума для обсуждения актуальных вопросов, связанных с закупочной деятельностью.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»