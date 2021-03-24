Казань вошла в топ-10 городов РФ для путешествий с детьми

Казань включили в топ-10 самых популярных городов страны для путешествий с детьми в 2021 году. Исследование провели специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Отмечается, что туристы в среднем бронируют жилье в Казани на три ночи и в сутки тратят здесь порядка 2,6 тыс. руб. Город занял седьмое место среди самых популярных направлений для путешествий с детьми в 2021 году.

Лидером рейтинга стала Евпатория. Второе место заняла Анапа. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург. В десятку помимо Казани также вошли Гагра, Шерегеш, Москва, Ростов-на-Дону, Лахденпохья и Екатеринбург.

В среднем туристы с детьми бронируют жилье на срок от одной до 11 ночей. При этом они тратят от 2,3 тыс. до 8,4 тыс. руб. в сутки.

"Ъ-Казань"