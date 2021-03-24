В Самаре метатель гранаты в жену и полицейских отправился в колонию на 15 лет

Самарский областной суд вынес приговор местному жителю Алексею Балакиреву. Он признан виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«Приговором Самарского областного суда Балакиреву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, со штрафом в доход государства в размере 50 тыс. руб. и ограничением свободы на 1,5 года»,– говорится в сообщении.

Мужчину отправят в исправительную колонию строгого режима. Силовики установили, что в июле минувшего года обвиняемый пришел вечером в состоянии алкогольного опьянения в квартиру к супруге, поссорился с ней и избил ее.

Соседи позвонили в полицию, и правоохранители выехали на место. Когда они заходили в квартиру, обвиняемый метнул в них гранату, и она взорвалась. Один из полицейских закрыл собой супругу Алексея Балакирева. От взрыва женщина и полицейские пострадали.

Когда обвиняемый пытался метнуть вторую гранату, его обезвредили. На место выехали сотрудники ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, которые установили, что мужчина готовился применить гранату Ф-1. Она была обезврежена.

Георгий Портнов