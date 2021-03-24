В колонию строгого режима пытались переправить 21 мобильный телефон

Сотрудники исправительной колонии №12 ГУФСИН по Пермскому краю пресекли попытку переправить осужденным партию мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба главка.

Сотрудники отдела безопасности колонии заметили возле запретной зоны мужчину с сумкой. При досмотре у него обнаружили 21 сотовый телефон, USB-кабели, зарядные устройства, гарнитуру и сим-карты, запакованные в полиэтиленовый пакет. В отношении задержанного гражданина составлены материалы о привлечении его к административной ответственности.

Исправительная колония №12 ГУФСИН по Пермскому краю расположена в поселке Широковском Губахинского района. Учреждение, в котором отбывают наказание более 2 тыс. осужденных, имеет строгий режим содержания.