24 марта, среда
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

В Курганской области предприятие погасило 1,2 млн рублей долгов по зарплате

В Шадринске работникам «Комбината бытового обслуживания» выплатили задолженность по зарплате в 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Установлено, что руководитель предприятия нарушил сроки выплат, что привело к образованию долгов по зарплате перед 30 работниками за период с декабря 2020 по январь 2021 года на сумму около 1,2 млн руб. Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения трудового законодательства Шадринской межрайонной прокуратурой. Задолженность была погашена в полном объеме.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Профиль пользователя