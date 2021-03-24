В Волгограде основной фигурант дела о ссоре в родительском чате угрожал свидетелю

В Волгограде после судебного процесса по уголовному делу о причинении телесных повреждений из-за ссоры в родительском чате гособвинитель составил рапорт об угрозах основному свидетелю. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как уточнили в ведомстве, основной фигурант уголовного дела Арсен Мелконян после завершения судебного заседания высказал угрозу расправы в адрес свидетеля обвинения, которая являлась очевидцем конфликта и в ходе допроса подробно рассказала об обстоятельствах совершения преступлений.

Арсену Мелконяну инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), а также угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Как писал "Ъ", обвиняемый избил потерпевшего в отделении банка из-за конфликта, который произошел между родителями учеников в школьном чате.

Мария Шахрай