Мэрия: Группа «Синара» остановила переговоры по трамвайной концессии в Новосибирске

В мэрии Новосибирска рассказали о «заморозке» проекта трамвайной концессии, реализация которого обсуждается уже несколько лет. «Ранее к нам обращалась группа «Синара» со своим предложением по модернизации трамвайной инфраструктуры. Однако сейчас особого интереса мы с их стороны не видим — все контакты закончились еще летом 2020 года. Еще один потенциальный инвестор — Госкорпорация ВЭБ — прорабатывает с правительством региона вопросы по взаимодействию. Также к нам обращалась с предложением компания «Лидер», которая ранее реализовала подобный проект в Санкт-Петербурге»,— рассказал “Ъ-Сибирь” заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

По его словам, на данный момент по работе с потенциальными инвесторами был уточнен объем — объект концессии. В одном случае речь идет о строительстве трамвайной линии на Плющихинский жилмассив и соединении ее с метро «Золотая нива». «Проект включает не только строительство новой трамвайной сети, но и реконструкцию существующей по улице Кошурникова, ГБШ, реконструкцию правобережного трамвайного депо, системы энергоснабжения и строительство новой тяговой подстанции, новый подвижной состав»,— сказал он.

Минимальный объем инвестиций в создание наземной инфраструктуры, без учета стоимости землеотвода, в такой проект — 5-7 млрд руб.

«Второй вариант — мы предложили потенциальным инвесторам оценить реконструкцию всей правобережной сети трамваев, включая строительство новых участков и полную замену подвижного состава»,— рассказал господин Никулин. Минимальные инвестиции в проект от 20 до 30 млрд руб.

«Сейчас оба этих варианта заморожены. Это связано с тем, что правительством РФ не внесены изменения в законодательные акты о концессиях и ГЧП, где развитие транспортной инфраструктуры в городах может реализовываться инвесторами при гарантии региональных бюджетов. Нужно учитывать, что инвестиции в такие проекты весьма существенные и никакой бюджет города не потянет такое долгосрочное финансирование. Необходимы федеральные программы, предполагающие софинансирование таких проектов в муниципалитетах. Пока их нет. В рамках существующих программ — БКД — мы можем только обновлять подвижной состав в очень ограниченных объемах»,— пояснил он. Кроме того, по его словам, предполагалось внести изменения при которых концессионер, строящий инфраструктуру может вне конкурса получать и право операционной деятельности на этой линии. «Сейчас закон подразумевает только конкурс по выбору оператора на обслуживание транспортной сети. Однако изменения до сих пор не внесены. Именно это и тормозит дальнейшие переговоры с инвесторами по реализации трамвайной концессии в Новосибирске»,— говорит Михаил Никулин. Он отметил, что «принципиально мэрия не отказывается от проекта»: «Пакет предложений практически готов, периодически переговоры с инвесторами возобновляются. Но дальше этого пока дело не идет».

В декабре прошлого года на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что до конца 2020 года власти должны были рассмотреть маршрутные карты и оценить реальность реализации проекта.

Оксана Павлова