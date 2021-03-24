Квалификационная коллегия судей Пермского края одобрила кандидатуры новых председателей районных судов

Квалификационная коллегия судей Пермского края рекомендовала к назначению на должность руководителей районных судов Дмитрия Вяткина и Оксану Фадееву. Об этом сообщается на сайте краевого суда.

Дмитрий Вяткин рекомендован к назначению на должность председателя Орджоникидзевского суда Перми. Господин Вяткин начинал карьеру с профессии следователя, работал заместителем начальника следственного подразделения СУ при УВД Свердловского района Перми. В 2009 году назначен судьей Кизеловского суда, с 2014 года — председателем Березниковского суда.

Оксана Фадеева заступит в должность председателя Большесосновского районного суда Пермского края. Госпожа Фадеева работала секретарем судебного заседания, помощником судьи. С ноября 2008 года — мировой судья судебного участка №115 Пермского муниципального района Пермского края. В мае 2017 года назначена судьей Свердловского суда Перми.

Квалификационная коллегия судей рекомендовала также к назначению на должность заместителя председателя Дзержинского суда Перми Юлию Яринскую. Госпожа Яринская была назначена судьей Свердловского суда Перми в мае 2012 года.

Указы о назначении судей подписывает президент России.