Курсы по саморазвитию в Сочи за год стали популярнее на 127%, в Краснодаре – на 37%

За последний год в Краснодарском крае вырос спрос на услуги, связанные с обучением иностранным языкам, рисованию, танцам и другим творческим хобби. По статистике сервиса «Авито Услуги», в Сочи стали интересоваться курсами по саморазвитию на 127% чаще. В Краснодаре зафиксирован более умеренный рост спроса – он увеличился на 37%.

Самыми популярными видами развивающих курсов в Краснодаре стали занятия, связанные со спортом и танцами – ими в январе-феврале интересовалось на 76% пользователей сервиса больше, чем в аналогичный период 2020 года. На 34% за год вырос спрос на занятия с педагогами по вокалу, музыке и театральному искусству, на 25% - на изучение иностранных языков, рисование, дизайн, рукоделие. Предложение услуг репетиторов по творческим специальностям и различным видам хобби в кубанской столице за год увеличилось на 29%. Средняя стоимость одного занятия на любых курсах по саморазвитию в Краснодаре составляет 500 руб.

Рост популярности развивающих занятий аналитики сервиса связывают с коронавирусными ограничениями, переходом на удаленную работу и режимом самоизоляции.

Ольга Логинова