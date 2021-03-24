Красноярец, избивший фельдшера «скорой», получил год принудительных работ

В Красноярске суд рассмотрел дело об избиении фельдшера «скорой» помощи, рассказали в пресс-службе краевого главка МВД. По данным полиции, в июне 2020 года в дежурную часть поступило сообщение о том, что в микрорайоне Солнечный во время выезда бригады «скорой» помощи сожитель пациентки нанес телесные повреждения медработнику. После того как фельдшер оказала первую медпомощь и уже собралась уходить, злоумышление стал ее оскорблять и несколько раз ударил. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Рассмотрев его, мировой суд Советского района назначил драчуну один год принудительных работ.
24 марта, среда