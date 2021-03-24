Красноярец, избивший фельдшера «скорой», получил год принудительных работ

В Красноярске суд рассмотрел дело об избиении фельдшера «скорой» помощи, рассказали в пресс-службе краевого главка МВД. По данным полиции, в июне 2020 года в дежурную часть поступило сообщение о том, что в микрорайоне Солнечный во время выезда бригады «скорой» помощи сожитель пациентки нанес телесные повреждения медработнику. После того как фельдшер оказала первую медпомощь и уже собралась уходить, злоумышление стал ее оскорблять и несколько раз ударил. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Рассмотрев его, мировой суд Советского района назначил драчуну один год принудительных работ.

Илья Николаев