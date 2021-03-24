Правительство пензенской области ушло в отставку в связи с отстранением от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.

По словам госпожи Черемушкиной, кабинет министров, несмотря на отставку, продолжает действовать до формирования нового состава.

Вчера вечером президент РФ Владимир Путин подписал указ об отстранении господина Белозерцева в связи с утратой доверия. «Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации»,— говорится в документе.

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