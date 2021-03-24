В Татарстане в феврале выдали 3,3 тысячи автокредитов

Число выданных автокредитов в феврале 2021 года в Татарстане составило 3,3 тыс., что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты Национального бюро кредитных историй.

Татарстан занял четвертое место среди регионов России с наибольшим числом выданных автокредитов. На первом месте находится Москва с 6 тыс. кредитов. Вторую позицию занимает Санкт-Петербург, где выдали 4,6 тыс. автокредитов. Тройку замыкает Подмосковье (4,3 тыс.). В топ-5 регионов РФ помимо Татарстана входит Краснодарский край (2,9 тыс. кредитов).

В РФ в феврале 2021 года выдали 72,6 тыс. автокредитов, что на 5,3% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"