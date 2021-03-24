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Директора МУП «СпДУ» в Ижевске оштрафовали за холодные батареи в квартире

Директора МУП «Спецдомуправление» (СпДУ) из Ижевска оштрафовали на 50 тыс. руб. за несоблюдение требований к содержанию имущества многоквартирного дома. Радиатор отопления в квартире жильца-заявителя прогревался не равномерно из-за аварийного состояния системы водоснабжения, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Так, по результатам прокурорской проверки в отношении руководителя МУПа было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13.19.2 настоящего Кодекса). В результате он был оштрафован. Отметим, что в настоящее время СпДУ возглавляет Сергей Сысоев.

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