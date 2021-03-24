Двойная бухгалтерия позволила вольскому АО уклониться от уплаты 20 млн руб. взносов

В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты страховых взносов.

В СУ СК по региону сообщили, что в период с января 2017 года по декабрь 2019 года генеральный директор акционерного общества, желая уменьшить размеры страховых взносов в бюджет, ввел на предприятии двойную бухгалтерию, в одной из которых отражал официальную заработную плату сотрудников предприятия, а в другой - неучтенную, фактически выплачиваемую персоналу. За три года руководство АО умышленно уклонилось от уплаты страховых взносов с организации на общую сумму 20 млн руб. Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева