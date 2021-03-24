В Волгограде СК завершил расследование дел о взятках за выдачу справок

В Волгограде Следственный комитет заверил расследование двух уголовных дел в отношении 61-летнего жителя Среднеахтубинского района области и 52-летнего жителя Кировского района областного центра, которые обвиняются в посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, с 2018 года по 2020 год мужчины выступили посредниками при незаконной передаче денег документоведу одного из территориальных подразделений областного бюро медико-социальной экспертизы, которая вела переговоры с врачами и руководством организации о выдаче справок об инвалидности за взятки. Всего же посредники якобы передали за подготовку справок для шести лиц 820 тыс. руб., часть из которых работница бюро, предположительно, оставила себе, а остальную передала в качестве взятки ответственным сотрудникам.

В ходе расследования на недвижимость обвиняемых наложили аресты. По местам жительства и работы фигурантов были проведены обыски, в ходе которых изъяли деньги в сумме свыше 850 тыс. руб. и более двух тысяч евро и долларов. Уголовные дела с обвинительным заключением направят в прокуратуру Волгоградской области.

Мария Шахрай