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Сотрудницу Сарапульского психоневрологического интерната будут судить за взятки

Заведующую продовольственным складом АСО СО «Сарапульский психоневрологический интернат» в Удмуртии будут судить за получение взяток в 200 тыс. руб. (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что с 11 января 2018 года по 1 апреля 2019 года обвиняемая получала взятки от представителя предпринимателя за беспрепятственное принятие на склад поставляемой продукции по ранее заключенным контрактам. Отметим, что женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.

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