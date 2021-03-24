Отопительный сезон в Екатеринбурге планируется завершить 13 мая

Власти Екатеринбурга планируют завершить отопительный сезон в городе 13 мая. Это следует из предварительного графика гидравлических испытаний и ремонтов котельных на весенне-летний период 2021 года, который опубликован на портале Центральной диспетчерской службы за подписью вице-мэра по вопросам ЖКХ Владимира Гейко.

Согласно документу, поэтапное отключение батарей планируется провести с 13 по 17 мая. Первый этап опрессовок предварительно назначен на 18-21 мая. Второй этап гидравлических испытаний пройдет с 8 по 11 июня, третий — с 20 по 23 июля, четвертый — с 10 по 13 августа. Подготовка к отопительному сезону 2021/22 годов продлится с 30 августа по 15 сенября.

Помимо этого, с 17 по 30 июля на Среднеуральской ГРЭС запланированы ремонтные работы. В связи с чем на указанный период у жителей Верх-Исетского, Орджоникидзевского и Железнодорожного районов Екатеринбурга, а также Верхней Пышмы, будут ограничения в подаче горячей воды.

Аналогичные ограничения с 7 по 20 июня в связи с ремонтом Ново-Свердловской ТЭЦ коснутся жителей Кировского, Октябрьского и Ленинского районов Екатеринбурга, а также Березовского.