Объявлено об открытии полетов из «Гагарина» в Анапу

Из саратовского международного аэропорта «Гагарин» можно будет улететь в Анапу. О расширении географии полетов сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Осуществление рейсов самолетами Embraer ERJ-190 вместимостью 110 пассажиров начнется с 1 июня, авиаперевозчик – «Pegas Fly».

Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Вылет из Саратова по вторникам запланирован на 16.40, прибытие в Анапу – в 17.30, вылет из Анапы в 18.30, прибытие в аэропорт «Гагарин» – в 21.10, по пятницам вылет из «Гагарина» – в 0.20, прибытие в Анапу – в 1.10. Обратный рейс по пятницам запланирован на 2.10, прибытие в Саратов – в 4.50.

Марина Ковалева