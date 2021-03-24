24 марта, среда
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

Объявлено об открытии полетов из «Гагарина» в Анапу

Из саратовского международного аэропорта «Гагарин» можно будет улететь в Анапу. О расширении географии полетов сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Осуществление рейсов самолетами Embraer ERJ-190 вместимостью 110 пассажиров начнется с 1 июня, авиаперевозчик – «Pegas Fly».

Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Вылет из Саратова по вторникам запланирован на 16.40, прибытие в Анапу – в 17.30, вылет из Анапы в 18.30, прибытие в аэропорт «Гагарин» – в 21.10, по пятницам вылет из «Гагарина» – в 0.20, прибытие в Анапу – в 1.10. Обратный рейс по пятницам запланирован на 2.10, прибытие в Саратов – в 4.50.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Реклама

Мероприятие

Пресс-релиз

Реклама

Профиль пользователя