Пациентка с коронавирусом скончалась в Удмуртии

В Удмуртии выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончалась одна 86-летняя инфицированная пациентка, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 26 жителей Ижевска, по восемь граждан из Глазова и Игринского района, шесть — из Дебесского района, пять — из Увинского района, по четыре — из Воткинска и Ярского района, по три — из Кезского, Балезинского и Красногорского районов, по два — из Юкаменского, Селтинского, Кизнерского и Глазовского районов, по одному — из Можги и Сюмсинского района. В их числе семь детей до 14 лет и 25 человек старше 65 лет. При этом 76 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 30 184 случая заражения коронавирусом. Из них 371 закончился летальным исходом, 26 762 человека выздоровели, остальные продолжают лечение, из них 107 находятся в тяжелом состоянии.