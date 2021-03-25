Телефонная кубышка

В крупнейших банках по итогам прошлого года выдача цифровых карт выросла до 50%. Связано это не только с последствиями пандемии, но и с удобством в использовании.

По данным MasterCard, Россия — мировой лидер в сегменте безналичных платежей с помощью смартфона и других гаджетов. Пандемия ускорила проникновение тренда на рынок. Покупатели стремятся максимально ограничить контакты путем использования цифровых платежных карт. За прошедший год многие покупатели впервые попробовали такой способ оплаты, оценили его преимущества и не планируют отказываться от него и после смягчения ограничений. В январе 2021 года в 25 раз больше пользователей добавили банковскую карту в кошелек для бесконтактной оплаты, чем годом раньше. Число пользователей сервиса «Кошелек Pay» ежемесячно увеличивается в среднем на 27%, отмечают в компании Cardsmobile, разработчике приложения «Кошелек» и мобильного платежного сервиса «Кошелек Pay».

В 2021 году банки планируют наращивать выдачу цифровых карт с помощью акций и программ лояльности. В числе таких предложений будут бесплатный выпуск и возможность оформления мультивалютной карты, что позволит клиентам экономить на операциях конверсии. Партнерские и бонусные проекты — перспективная зона роста для участников рынка. Цифровые карты набирают популярность не только в банковском сегменте, но и в ритейле. Пользователи «Кошелька» уже оцифровали 300 млн карт торговых сетей — и это число продолжает расти, причем 16% карт не существует в пластике: они выпущены сразу в мобильном формате из каталога приложения.

Цифровые карты хороши тем, что они всегда под рукой, их невозможно потерять или забыть. «Совкомбанк уже давно и последовательно поддерживает переход на бесконтактные способы оплаты и целенаправленно мотивирует клиентов использовать систему PAY, предлагая повышенный кэшбэк, специальные условия по кредитам и другие бонусы для тех, кто пользуется оплатой с помощью смартфона и мобильного приложения,— отмечает зампред правления Совкомбанка Альберт Борис.— По статистике банка, доля оплаты в помощью цифрового аналога по картам "Халва" в 1,5–2 раза превышает долю оплаты с помощью пластика». В банке «Открытие» отмечают интерес к таким продуктам со стороны бизнеса. В 2020 году в банке наблюдался значительный рост спроса на виртуальную бизнес-карту, достигнув в декабре роста на 330% относительно апреля. Портфель активных клиентов банка по виртуальной карте вырос в 2020 году в 10,5 раза, притом что портфель пластиковых бизнес-карт увеличился только в 2,2 раза. Хотя этот продукт уже давно существует на розничном рынке, на рынке малого и среднего бизнеса он недавно начал укреплять позиции, став особенно актуальным в период пандемии и самоизоляции. Многие предприниматели, опробовав его в этот период, поняли, что нет смысла заказывать карту в офисе или с доставкой, потом ждать ее два-десять дней, когда можно сделать все то же самое за минуту в мобильном приложении своего смартфона. При этом клиент получает практически такую же полнофункциональную карту бесплатно, с бесплатным обслуживанием, которая всегда в его смартфоне, по которой он может оплатить любые покупки как в интернете, так и в обычном магазине, получить за это кэшбэк до 5%, снять или внести наличные на расчетный счет в любой день 24/7 в ближайшем банкомате с технологией NFC, которой оснащена большая часть современных банкоматов. С помощью такой карты можно также совершить перевод контрагенту—физическому лицу, если оплата по каким-то причинам не доступна. И контролировать все траты в ленте операций мобильного приложения.

«МКБ предлагает клиенту самому выбирать, что ему нужно — пластик или цифровая карта,— говорит начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина.— Сейчас каждая десятая банковская карта в МКБ — цифровая. Рассчитываем, что популярность цифровых карт у клиентов банка будет только расти». По оценкам экспертов, объем выдачи цифровых карт по итогам 2021 года может увеличиться до 15–17%. Потому что для клиентов банков это новая степень свободы в управлении деньгами.

Мария Рыбакова