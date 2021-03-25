25 марта, четверг
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Топ-10 банков с наихудшими показателями прироста активов*

"Банк". Приложение от , стр. 2
Банк Город Изменение активов за 2020 год (%) Место по активам на 01.01.2021
Сургутнефтегазбанк Сургут –59,8 54
«Возрождение» Москва –47,7 50
Запсибкомбанк Тюмень –40,0 68
ИНГ-банк (Евразия) Москва –24,0 46
ХКФ-банк Москва –18,2 34
«Союз» Москва –14,9 67
«Ренессанс Кредит» Москва –12,6 44
«Русский стандарт» Москва –10,3 31
Кредит Европа банк Москва –9,6 53
МИнБ Москва –9,5 30

*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 января 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2020 года или 1 января 2021 года.

Комментарии

Печать

PDF-версия

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя