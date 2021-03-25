Топ-10 банков с наихудшими показателями прироста активов*

Банк Город Изменение активов за 2020 год (%) Место по активам на 01.01.2021 Сургутнефтегазбанк Сургут –59,8 54 «Возрождение» Москва –47,7 50 Запсибкомбанк Тюмень –40,0 68 ИНГ-банк (Евразия) Москва –24,0 46 ХКФ-банк Москва –18,2 34 «Союз» Москва –14,9 67 «Ренессанс Кредит» Москва –12,6 44 «Русский стандарт» Москва –10,3 31 Кредит Европа банк Москва –9,6 53 МИнБ Москва –9,5 30

*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 января 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2020 года или 1 января 2021 года.