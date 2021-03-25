Топ-10 банков с наилучшими показателями прироста активов*

Банк Город Изменение активов за 2020 год (%) Место по активам на 01.01.2021 КЭБ Эйчэнби банк Москва 206,7 86 Росгосстрах-банк Москва 88,9 69 ДОМ.РФ Москва 79,3 23 Бэнк оф Чайна Москва 77,6 76 Голдман Сакс банк Москва 71,9 98 ББР-банк Москва 70,7 58 СЭБ-банк Санкт-Петербург 53,6 81 ВБРР Москва 50,5 14 Тинькофф-банк Москва 48,6 15 «Солидарность» Самара 48,1 87

*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 января 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2020 года или 1 января 2021 года.