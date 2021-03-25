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Топ-10 банков с наилучшими показателями прироста активов*

"Банк". Приложение от , стр. 2
Банк Город Изменение активов за 2020 год (%) Место по активам на 01.01.2021
КЭБ Эйчэнби банк Москва 206,7 86
Росгосстрах-банк Москва 88,9 69
ДОМ.РФ Москва 79,3 23
Бэнк оф Чайна Москва 77,6 76
Голдман Сакс банк Москва 71,9 98
ББР-банк Москва 70,7 58
СЭБ-банк Санкт-Петербург 53,6 81
ВБРР Москва 50,5 14
Тинькофф-банк Москва 48,6 15
«Солидарность» Самара 48,1 87

*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 января 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2020 года или 1 января 2021 года.

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