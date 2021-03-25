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Топ-10 банков с наихудшими показателями прироста капитала*

"Банк". Приложение от , стр. 2
Банк Город Изменение капитала за 2020 год (%) Место по капиталу на 01.01.2021
МИнБ Москва –74,0 109
ИНГ-банк (Евразия) Москва –38,1 39
«Возрождение» Москва –15,1 41
«Русский стандарт» Москва –10,5 31
«Союз» Москва –9,2 77
МСП-банк Москва –6,1 40
«Авангард» Москва –6,1 48
Эйч-Эс-Би-Си банк (РР) Москва –5,2 79
Юникредит-банк Москва –4,8 9
УБРР Екатеринбург –4,6 57

*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 января 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2020 года или 1 января 2021 года.

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