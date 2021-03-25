Топ-10 банков с наихудшими показателями прироста капитала*

Банк Город Изменение капитала за 2020 год (%) Место по капиталу на 01.01.2021 МИнБ Москва –74,0 109 ИНГ-банк (Евразия) Москва –38,1 39 «Возрождение» Москва –15,1 41 «Русский стандарт» Москва –10,5 31 «Союз» Москва –9,2 77 МСП-банк Москва –6,1 40 «Авангард» Москва –6,1 48 Эйч-Эс-Би-Си банк (РР) Москва –5,2 79 Юникредит-банк Москва –4,8 9 УБРР Екатеринбург –4,6 57

*Расчеты на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 января 2021 года. Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2020 года или 1 января 2021 года.