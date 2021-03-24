В ХМАО за сутки выявлено 82 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) было зарегистрировано 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе.

Вирус диагностировали у жителей 16 муниципалитетов. Большинство случаев зафиксировано в Сургуте (24) и Нефтеюганске (14). На момент выявления у 63 человек были симптомы ОРВИ, у 17 диагностирована пневмония, еще вое переносили болезнь в бессимптомной форме.

По данным на 24 марта, с начала пандемии в Югре COVID-19 заболели 53 638 человек, более 52,1 тыс. из них выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 52 пациента, 31 больной подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от инфекции умерли 780 человек.