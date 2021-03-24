Детский центр «Академия первых» построят на бывшем участке под школу «Сколково»

На территории студгородка ПНИПУ, на пересечении улиц Академика Королева и Профессора Дедюкина, началась вырубка лесных насаждений. Как пишет properm.ru со ссылкой на краевой минстрой, работы ведутся на участке площадью 3,5 га в рамках подготовки участка к строительству центра развития и поддержки детей «Академия первых». Ранее на этом участке планировалось построить школу «Сколково», включающую здание образовательного учреждения, общежитие и физкультурно-оздоровительный комплекс. Однако позже краевые власти отказались от реализации этого проекта.

Сейчас на указанной территории ведутся инженерные изыскания, работы выполняет ООО «Архитектурно-конструкторское бюро „Монолит“». Контракт на 18 млн руб. с компанией был заключен еще в июле 2020 года. К середине лета 2021 года «Архитектурно-конструкторское бюро „Монолит“» должно предоставить региональным властям проект строительства центра. После этого ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» будет искать строителей образовательного центра. По сведениям пресс-службы регионального минстроя, вырубка деревьев производится только для заезда техники и в места, где необходимо взять пробы грунта.

По Правилам землепользования и застройки, участок комплекса ПНИПУ, на котором ведутся работы, включен в зону высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2).

Напомним, в 2020 году стало известно о планах краевых властей возвести в Перми центр выявления и поддержки одаренных детей «Академия первых». На оснащение «Академии первых» в 2020 году из федерального и краевого бюджетов в рамках нацпроекта «Образование» было выделено 336 млн руб. Центр временно разместился на площадях пермской школы «Мастерград». Анонсировались намерения властей построить к 2022 году новое здание на территории комплекса ПНИПУ. В «Академии первых» планировалось установить комплексы оборудования по естествознанию, для изучения основ прикладной космонавтики, робототехники и интеллектуальных систем управления, комплекты для производства мини-спутников. Кроме того, в центре должны были появиться гончарные мастерские, классы мультимедиа, изучения виртуальной реальности и прочее.