Ярославна стала чемпионкой мира по зимнему триатлону

Ярославские спортсмены Надежда Белкина и Иван Залавцев заняли первое и третье места соответственно на чемпионате мира по зимнему триатлону в Андорре, сообщил на своей странице в соцсети губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Соревнования проходили с 20 по 21 марта в городе Сан-Жулиа-де-Лория.

В первенстве среди девушек-спортсменок до 23 лет золотую медаль завоевала ярославна Надежда Белкина, а ярославец Иван Залавцев завоевал бронзовую медаль в соревнованиях среди мужчин.

«Поздравляю наших спортсменов! Гордимся ярославской школой триатлона – воспитанниками и тренерами. Из года в год наши ребята вносят свой вклад в успех российской сборной»,– написал господин Миронов.

Глава региона отметил, что в соревнованиях участвовали представители 12 стран. Сборная России стала лидером по числу медалей. Российские атлеты завоевали 11 медалей: одна золотая, четыре серебряные и шесть бронзовых. Россияне попадали на пьедестал во всех дисциплинах.

Алла Чижова